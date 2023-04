Ballymena maintain perfect start as Jim Baker shows that class is permanent

Veteran bowler Jim Baker yesterday rolled back the years, helping Ballymena maintain a winning theme in their Private Greens League game at Salisbury.

The Sky Blues got their new Division One campaign off to a perfect start with a home win over Dunbarton.

And, although they were pushed to the wire by a spirited Salisbury side, Ballymena held their nerve to pocket another five points in their three-shot win.

Baker, of course, is one of the country’s most decorated players, both indoor and outdoor. In fact, he is still the only Northern Ireland man to have won the World Indoor Bowls Singles title. And he has done it all outdoors at world and Commonwealth Games level.

He’s back playing after a few years away, but is still a class act.

It was his outstanding 23-11 win over Gary Eaton that laid the foundation for Ballymena’s hard-fought victory. Andy Duncan also made a significant contribution with a telling 21-1 success against Michael McCafferty.

But Salisbury were not for throwing in the towel and they ensured the boys from the Braid would sweat right to the end courtesy of rink wins for Gerard McGleave and Terry Crawford, who enjoyed victories over Stephen Coleman (26-12) and Nigel Robinson (18-16).

Champions Belmont responded to the opening-day home defeat to Old Bleach with a six-point win away at Larne (96-67).

Mark Foster returned the most impressive card, a stunning 35-17 win against Alan McLean.

Stuart Bennett and Simon Martin chipped in with victories over Andy Kyle (23-19) and David McRandal. Darren Witherspoon prevented the Belfast side from making it a clean sweep with a 20-14 success over Raymond Barr.

NORTHERN IRELAND PRIVATE

GREENS LEAGUE

DIVISION ONE

OLD BLEACH 90 (5) BELMONT B 62 (2)

Rink 1: R Kirkwood 19 W Thompson 26

Rink 2: M McHugh 29 S Walker 8

Rink 3: N Mulholland 11 W Cronie 22

Rink 4: S Kirkwood 31 A Sloan 6

DUNBARTON 121 (7) MOSSLEY 54 (0)

Rink 1: C McCartan 19 G Bell 18

Rink 2: P Paul 40 R Bell 13

Rink 3: B Browne 39 E Crawford 9

Rink 4: DJ Wilson 23 D Thompson 14

SALISBURY 69 (2) BALLYMENA 72 (5)

Rink 1: G Eaton 11 J Baker 23

Rink 2: G McGleave 26 S Coleman 12

Rink 3: T Crawford 18 N Robinson 16

Rink 4: M McCafferty 14 A Duncan 21

NICS 79 (6) ARDS 66 (1)

Rink 1: S Bailie 21 N Dorman 21

Rink 2: A Montgomery 20 G McKee 13

Rink 3: G Childs 22 D Erskine 16

Rink 4: C Bailie 16 M Caughey 16

LARNE 67 (1) BELMONT 96 (6)

Rink 1: A Kyle 19 S Bennett 23

Rink 2: D McRandal 11 S Martin 24

Rink 3: D Witherspoon 20 R Barr 14

Rink 4: A McLean 17 M Foster 35

NIPGL DIVISION TWO

FALLS 73 (4.5) PICKIE 69 (2.5)

Rink 1: P McEwan 13 N Belch 20

Rink 2: M Morgan 19 P Davey 19

Rink 3: P Rooney 17 Ryan Irwin 20

Rink 4: G McGetterick 24 Richard Irwin 10

LARNE B 57 (0) OLD BLEACH B 110 (7)

Rink 1: P McRandal 13 N McNally 30

Rink 2: L King 17 R McCune 24

Rink 3: T Liddle 16 T Rainey 27

Rink 4: A McCord 11 D Elliott 29

HILDEN 79 (5) EWARTS 74 (2)

Rink 1: K Morrison 18 P Gillespie 22

Rink 2: J Gray 16 C Magee 19

Rink 3: E Marsden 21 A Duff 18

Rink 4: H McMullen 24 B Faulkner 15

CLIFTONVILLE 85 (5) DUNBARTON B 71 (2)

Rink 1: G Robinson 23 M Adamson 18

Rink 2: P Neeson 19 G Feeney 25

Rink 3: G McTasney 29 S Breen 7

Rink 4: M McKenna 14 O Breen 21

NIPGL DIVISION THREE

DOWNPATRICK 90 (6) CI-KNOCK 57 (1)

Rink 1: D McCann 10 C Campbell 19

Rink 2: L Higgins 23 C Costley 15

Rink 3: Neil Brown 21 P Reynolds 18

Rink 4: Nigel Brown 36 T Wilson 5

ARDS B 89 (5) SAINTFIELD 61 (2)

Rink 1: G Rodgers 17 G McMullan 19

Rink 2: D Savage 32 P Brown 6

Rink 3: N Morrison 24 R Copes 11

Rink 4: C Ralph 16 M Foreman 25

BALLYMENA B 103 (7)

WILLOWFIELD 51 (0)

Rink 1: R Torrington 20 J Moore 14

Rink 2: J Hodges 23 J Miller 17

Rink 3: F Gilchrist 33 K Cockcroft 10

Rink 4: D McCullough 27 W Brennan 10

BALMORAL 96 (7) FORTH RIVER 46 (0)

Rink 1: M Sproule 27 B Anderson 9

Rink 2: C Craig 32 C Burns 6

Rink 3: A Harrison 17 S Toy 12

Rink 3: M Albert 20 G McClenaghan 19

PICKIE B 66 (5) PSNI 61 (2)

Rink 1: D Kennedy 12 P Franks 21

Rink 2: R McAteer 11 S Wilson 15

Rink 3: J McCoy 24 J Davey 10

Rink 4: N Henderson 19 K Davey 15

SAINTFIELD 62 (2) DOWNPATRICK 66 (5)

Rink 1: P Brown 8 J McCandless 22

Rink 2: R Copes 23 N Brown 13

Rink 3: G McMullan 18 k McMullan 12

Rink 4: M Foreman 13 D McCann 19

NIPGL DIVISION FOUR

BELMONT C 70 (5) FALLS B 59 (2)

Rink 1: D McCullagh 16 C Gray 17

Rink 2: H Swift 21 F Graham 12

Rink 3: A Ferguson 13 F McCorry 22

Rink 4: P Hamilton 20 R McIlroy 7

ULSTER TRANPSORT B 66 (1)

ALBERT FOUNDRY 81 (6)

Rink 1: B Beveridge 16 K Toy 25

Rink 2: J Hammond 16 R Morrison 20

Rink 3: B May 9 M Stewart 21

Rink 4: R Trew 25 J Holyoak 15

SHAFTESBURY 70 (5) CAVEHILL 60 (2)

Rink 1: J Hinds 27 M Mitchell 6

Rink 2: McConkey 14 J Martin 22

Rink 3: F Simpson 12 M Lambert 19

Rink 4: D Scott 17 G Martin 13

NIPGL DIVISION FIVE

CI-KNOCK B 55 (5) BELFAST 40 (1)

Rink 1: R McBride 21 K Bowen 15

Rink 2: J Gourley 15 L Crozier 16

Rink 3: D Aicken 19 R McLaughlin 9

ULSTER TRANSPORT C 44 (5)

MALONE 27.5 (1)

Rink 1: Madden 18 I McKay 4.5

Rink 2: T Thornbury 9 J Finlay q14

Rink 3: G Dickey 17 D Nelson 9

WILLOWFIELD B 24 (0) NTH BELFAST 96 (6)

Rink 1: J Graham 5 T Johnson 43

Rink 2: N Gwynne 7 E Totten 40

Rink 3: M Cockcroft 12 I Maxwell 13

FORTH RIVER B 39 (0) BALMORAL B 63 (6)

Rink 1: C Donnelly 12 H Gibb 21

Rink 2: B McFarland 9 J Pearson 19

Rink 3: R Cosgrove 18 G Downey 23

NORTHERN IRELAND BOWLING

ASSOCIATION STAIRLIFT SOLUTIONS

DIVISION ONE

DUNDONALD 83 (1.5) BANBRIDGE (5.5)

Rink 1: C Irwin 15 N Large 25

Rink 2: D McBride 15 J Fraser 17

Rink 3: G Blakely 25 J Kelly 22

Rink 4: K Blakely 19 P Cromie 17

SYDENHAM 72 (1) CURRAN 77 (6)

Rink 1: S McDonald 16 R Gingles 19

Rink 2: T McClean 15 M Lindsay 14

Rink 3: G McKee 16 R Wallace 18

Rink 4: L Carson 25 I Gingles 26

LURGAN 49 (0) BANGOR 96 (7)

Rink 1: R Cregan 10 K Taylor 26

Rink 2: A Roberts 14 G Scott 18

Rink 3: S McCombes 15 M Shannon 26

Rink 4: J Gillan 10 M Crawford 26

WHITEHEAD 70 (1.5) DONAGHADEE 88 (5.5)

Rink 1: D Hill 22 R Humphreys 17

Rink 2: S Wallace 16 C Dorman 31

Rink 3: C Todd 19 C Gaw 19

Rink 4: S Moran 13 D Ball 21

NIBA DIVISION TWO

DUNGANNON 89 (6) BESSBROOK 69 (1)

Rink 1: J Carson 23 M Tyrell 15

Rink 2: T Stinson 14 R Cregan 28

Rink 3: C Scott 23 D Carroll 14

Rink 4: A Rafferty 29 J Gilliland 12

BANBRIDGE B 86 (1) WHITEHEAD B 93 (6)

Rink 1: W Steenson 11 J Crooks 38

Rink 2: B McArdle 18 J Burns jnr 24

Rink 3: D Peden 38 C Knox 7

Rink 4: J Major 19 B Smith 24

CASTLE 81 (7) MARKETHILL 56 (0)

Rink 1: H McFarland 20 J Beattie 18

Rink 2: J Erskine 24 S McCall 11

Rink 3: N Poots 19 R Hunter 13

Rink 4: J Corry 18 J Robinson 14

PORTADOWN 52 (1) RATHFRILAND 131 (6)

Rink 1: E McCartney 11 D Dobbin 42

Rink 2: C Mulholland 4 D Niblock 49

Rink 3: D Malcomson 18 I Malcomson 17

Rink 4: G Martin 19 B Collom 23

NORTH DOWN 74 (2) ANNALONG 80 (5)

Rink 1: R Kayes 16 J Chambers 23

Rink 2: J McMeekin 15 J McConnell 20

Rink 3: S Bewley 19 N Gordon 18

Rink 4: R Simpson 24 J Newell 19

NIBA DIVISON THREE A

ANTRIM LAWN 115 (7) LURGAN B 52 (0)

Rink 1: M Teer 33 E Quinn 14

Rink 2: R Walker 23 A Thompson 8

Rink 3: R McCullough 23 M Parr

Rink 4: T Evans 36 S Martin 16

CURRAN B 58 (1) NEWCASTLE 86 (6)

Rink 1: M Dickey 13 I McKeown 25

Rink 2: L Craig 23 J Cummings 12

Rink 3: W Swann 8 D Scarlett 29

Rink 4: T Diamond 14 G Glavin 15

DONAGHADEE B 85 (5.5) DIVIS 66 (1.5)

Rink 1: T Thompson 16 W Ward 15

Rink 2: T Smyth 14 L Wright 17

Rink 3: C Williamson 34 S Templeton 13

Rink 4: D Williamson 21 I Cullen 21

DROMORE 51 (0.5) HOLYWOOD 66 (6.5)

Rink 1: D Graham 12 P Getty 13

Rink 2: W Clinghan 15 D Douglas 17

Rink 3: A Malcomson 16 T Gordon 16

Rink 4: R Malcomson 8 T Roberts 20

LISNAGARVEY B 72 (7)

1ST BALLYMACARRETT 72 (7)

Rink 1: S McDowell 16 R Scott 11

Rink 2: A McIlroy 18 D Cameron 8

Rink 3: B Hobson 19 J Warnock 11

Rink 4: M Wilson 19 B McIlnea 12

WARRENPOINT 89 (5.5) ORMEAU 84 (1.5)

Rink 1: E McLoughlin 21 R Pauley 21

Rink 2: J McGuigan 25 B McMillan 18

Rink 3: K Toal 19 G Porter 26

Rink 4: J Rice 24 J Hill 19

NIBA DIVISION THREE B

ULSTER MAPLE LEAF 109 (7)

CARRICKFERGUS B 31 (0)

Rink 1: G Large 20 G Hamilton 11

Rink 2: L Tweedie 41 I Oliver 3

Rink 3: M Tweedie 22 J Campbell 8

Rink 4: G Henderson 26 I Oliver 9

NEWCASTLE B 69 (6) CASTLETON 62 (1)

Rink 1: E McGrady 17 E Clotworthy 10

Rink 2: A Poland 22 R Smith 11

Rink 3: J Trainor 13 D Evans 27

Rink 4: E Watson 17 A Miles 14

L’DERRY PARK 113 (7) GILNAHIRK 39 (0)

Rink 1: W Sweetlove 22 B McCabe 9

Rink 2: G Kearney 17 S McNeill 8

Rink 3: J Marshall jnr 38 A Murphy 11

Rink 4: J Marshall sen 36 T Simpson 11

NORTHERN IRELAND PROVINCIAL

BOWLING ASSOCIATION

PREMIER DIVISION

DUNLUCE 71 (2) PORTRUSH 78 (5)

Rink 1: M McKeown 22 E Curran 12

Rink 2: R Kane 13 I McClure 29

Rink 3: B Kane 17 R Allen 22

Rink 4: A Walker 19 G McCloy 15

LIMAVADY 95 (6) LETTERKENNY 69 (1)

Rink 1: R McMullan 28 W McGeehan 12

Rink 2: A Rankin 16 C O’Kane 21

Rink 3: R Brown 28 C Mabon 21

Rink 4: J Rankin 23 J Jacob 15

COLERAINE 66 (1) BALLYMONEY 89 (6)

Rink 1: J Calvin 22 B McAlary 18

Rink 2: V Dallas 19 A Tennant 22

Rink 3: A Irwin 16 B Smyth 21

Rink 4: D Gaile 9 W McCaw 28

CITY OF DERRY 79 (1) COOKSTOWN 87 (6)

Rink 1: R Kincaid 13 M Wilson 24

Rink 2: J Hamilton 17 D McElroy 25

Rink 3: K McConomy 17 B Johnston 26

Rink 4: L Graham 32 A Evans 12

NIPBA DIVISON TWO

RIADA (7) 78 CITY OF DERRY B 50 (0)

Rink 1: S McMullan 18 J Mullan 12

Rink 2: H Paul 19 J Brown 8

Rink 3: T Ashfield 21 B McHugh 16

Rink 4: S McLean 20 B Jones 14

BROOKGREEN 53 (2) OMAGH 70 (5)

Rink 1: H McMullan 12 T Wilson 21

Rink 2: J Graham 12 T Patton 11

Rink 3: J Lees 15 R Barton 14

Rink 4: R McKeown 14 J McCutcheon 14

NIPBA DIVISION THREE

CASTLEROCK B 35 (0) ROE VALLEY 76 (7)

Rink 1: A Fear 9 Gamble 16

Rink 2: K Johnston 5 G Stewart 16

Rink 3: A Coulter 6 U Galbraigh 26

Rink 4: W Kerr 15 T O’Brien 18