Belmont, Dunbarton and Old Bleach continue to set the pace in Private Greens League

Belmont's Simon Martin shows where he wants the bowl to end up

Salisbury's Damien Bintley releases his effort in the clash against Belmont

There is simply no let-up as the big three — Belmont, Dunbarton and Old Bleach — continue to slug it out at the top of Division One in the Private Greens League.

Leaders Belmont — the current title holders — and third-placed Dunbarton both gobbled up seven points from their respective games against Salisbury and Larne, while Old Bleach’s surrendered a precious point at home to NICS.

But the Randalstown boys are still only two-and-a-half points adrift of the leaders, with Dunbarton a further point behind.

The Gilford side certainly set down a marker by winning by a whopping 36 shots at Larne, with Jack Moffett leading the charge — he skipped his rink to a stunning 27-9 win against Alan McLean’s combination.

Alan Paul, new boy Barry Browne and Conor McCartan maintained the trend by beating Darren Witherspoon (23-9), Michael Murphy (18-17) and Mark Petticrew (22-19).

“Even at this relatively stage, there is a bit of a gap developing at the top,” said McCartan.

“Ballymena are back in fourth place in the table, but they are 10 points behind.

“We’ve already lost to Old Bleach and Ballymena earlier in the campaign, so it was important to pick up as many points as we can on the road.

“It was a solid performance against Larne and, it sets us up nicely for what will be a difficult IBA Cup tie against Ballymoney next weekend.”

Belmont were also in ruthless form at home to Salisbury, winning by 33 points.

Simon Martin produced a brilliant performance to defeat Patrick McCafferty 28-11, while Mark Foster, Raymond Barr and Stuart Bennett piled on the agony by beating Brendan Power (20-14), Gerard McCloskey (25-18) and Gerard McGleave (16-13).

Following their shock defeat at Ballymena in midweek, Old Bleach responded in a positive manner with a 24 shots success at home to NICS.

And, while there were rink wins for Neil Mulholland, Martin McHugh — he defeated Clifford Bailie 32-17 -- and Robert Kirkwood, Stephen Kirkwood failed to make it a clean sweep as he was edged out 20-18 by Graham Childs.

NORTHERN IRELAND PRIVATE GREENS

LEAGUE HAFFEY SPORTS GROUNDS

DIVISION ONE

OLD BLEACH 98 (6) NICS 74 (1)

Rink 1: S Kirkwood 18 G Childs 20

Rink 2: N Mulholland 24 S Bailie 16

Rink 3: M McHugh 32 C Bailie 17

Rink 4: R Kirkwood 24 F Murdock 21

BELMONT 89 (7) SALISBURY 56 (0)

Rink 1: S Martin 28 P McCafferty 11

Rink 2: M Forster 20 B Power 14

Rink 3: R Barr 25 G McCloskey 18

Rink 4: S Bennett 16 G McGleave 13

LARNE 54 (0) DUNBARTON 90 (7)

Rink 1: M Murphy 17 B Browne 18

Rink 2: D Witherspoon 9 A Paul 23

Rink 3: M Petticrew 19 C McCartan 22

Rink 4: A McLean 9 J Moffett 27

ARDS 84 (5) BELMONT B 73 (2)

Rink 1: G McKee 27 W Cronie 16

Rink 2: D Erskine 12 W Thompson 28

Rink 3: W Angus 14 W Orr 20

Rink 4: M Caughey 31 A Sloan 9

BALLYMENA 84 (5) MOSSLEY 74 (2)

Rink 1: A Morrison 22 E Crawford 10

Rink 2: S Coleman 21 D Thompson 23

Rink 3: N Robinson 22 R Bell 20

Rink 4: J Baker 19 S Bell 21

SALISBURY 65 (2) NICS 68 (5)

Rink 1: P McCafferty 24 G Childs 13

Rink 2: G McGleave 14 S Bailie 12

Rink 3: P O’Neill 13 C Bailie 17

Rink 4: B Power 14 F Murdock 26

MOSSLEY 77 (1.5) ARDS 78 (5.5)

Rink 1: E Crawford 14 W Angus 27

Rink 2: S Strange 19 D Erskine 19

Rink 3: R Bell 28 G McKee 15

Rink 4: D Thompson 16 M Caughey 17

BALLYMENA 83 (6) OLD BLEACH 70 (1)

Rink 1: J Baker 26 N Mulholland 11

Rink 2: A Duncan 22 R Kirkwood 19

Rink 3: S Coleman 12 M McHugh 22

Rink 4: N Robinson 23 S Kirkwood 18

NIPGL DIVIISON TWO

FALLS 91 (6) HILDEN 63 (1)

Rink 1: P McEwan 32 H McMullan 15

Rink 2: M Lecky 24 J Gray 13

Rink 3: G McGetterick 24 E Marsden 14

Rink 4: P Rooney 11 K Morrison 21

CLIFTONVILLE 72 (2) BALLYWALTER 93 (5)

Rink 1: C McKenna 12 R Shaw 21

Rink 2: G Robinson 21 K Massey 17

Rink 3: P Neeson 14 A Davidson 31

Rink 4: G McTansey 25 D Palmer 24

DUNBARTON B 96 (6) LARNE B 65 (1)

Rink 1: M Adamson 15 L King 24

Rink 2: S Breen 31 T Liddle 7

Rink 3: G Feeney 28 P McRandal 14

Rink 4: O Breen 22 A Mccord 20

EWARTS 71 (4.5) PICKIE 79 (2.5)

Rink 1: A Duff 22 P Davey 17

Rink 2: P Gillespie 17 N Belch 18

Rink 3: D Faulkner 17 D Kennedy 17

Rink 4: C Magee 17 R Irwin 17

ULSTER TRANSPORT 84 (4)

OLD BLEACH B 69 (3)

Rink 1: M Devlin 24 W Fullerton 5

Rink 2: M Trew 22 N McNally 23

Rink 3: J Shannon 21 T Rainey 23

Rink 4: D McCartney 17 R McCune 18

PICKIE 69 (1) DUNBARTON B 89 (6)

Rink 1: R Irwin 21 O Breen 17

Rink 2: P Davey 18 G Feeney 23

Rink 3: R Irwin 14 G Magennis 19

Rink 4: N Belch 16 M Adamson 30

BALLYWALTER 87 (6) HILDEN 65 (1)

Rink 1: R Shaw 26 J Gray 15

Rink 2: K Massey 18 K Morrison 15

Rink 3: A Davidson 17 H McMullan 23

Rink 4: D Palmer 26 E Marsden 12

LARNE B 87 (5) CLIFTONVILLE 62 (2)

Rink 1: L King 18 E McKenna 20

Rink 2: T Liddle 31 D Rea 12

Rink 3: P McRandal 23 P Neeson 11

Rink 4: A McCord 15 G Robinson 19

ULSTER TRANSPORT 79 (6) FALLS 60 (1)

Rink 1: M Devlin 17 P McEwan 17

Rink 2: M Trew 14 M Leckey 14

Rink 3: J Shannon 26 G McGetterick 9

Rink 4: D McCartney 22 P Rooney 20

NIPGL DIVISION THREE

BALMORAL 129 (7) ARDS B 48 (0)

Rink 1: S Smyth 33 P Thompson 10

Rink 2: A Harrison 40 R Dunbar 6

Rink 3: C Craig 30 G Rodgers 18

Rink 4: M Albert 26 D Savage 14

PSNI 86 (6) DOWNPATRICK 54 (1)

Rink 1: K Davey 24 P Magill 9

Rink 2: K McGarry 15 L Higgins 18

Rink 3: P Franks 19 T Ward 17

Rink 4: J Davey 28 N Brown 10

PICKIE B 64 (1) COMBER 87 (6)

Rink 1: J McCoy 26 P Orr 14

Rink 2: N Henderson 14 C Gribben 21

Rink 3: R Nesbitt 7 D Boal 31

Rink 4: R McZteer 17 M Livings 21

FORTH RIVER 82 (5.5) CI-KNOCK 69 (1.5)

Rink 1: B Anderson 18 M Graham 18

Rink 2; G McClenaghan 21 P Reynolds 24

Rink 3: S Toy 22 M McKeown 14

Rink 4: R Lynn 21 P Wilson 13

WILLOWFIELD 66 (1.5) SAINTFIELD 90 (5.5)

Rink 1: K Crocket 19 M M Foreman 19

Rink 2: W Brennan 12 R Copes 20

Rink 3: J Moore 23 G McMullan 19

Rink 4: J Millar 12 D Matchett 32

CI-KNOCK 82 (7) PICKIE B 44 (0)

Rink 1: T Wilson 26 N Henderson 4

Rink 2: D McCluskey 25 W Girvan 16

Rink 3: C Campbell 15 R Nesbitt 11

Rink 4: P Reynolds 16 J McCoy 13

DOWNPATRICK 58 (0) BALMORAL 101 (7)

Rink 1: N Brown 17 S Smyth 29

Rink 2: K McMullan 16 C Craig 21

Rink 3: N Brown 14 A Harrison 27

Rink 4: L Higgins 11 M Albert 27

SAINTFIELD 76 (6) FORTH RIVER 67(1)

Rink 1: M Foreman 26 F Elliott 14

Rink 2: G McMullan 18 G McClenaghan 19

Rink 3: D Matchett 22 C Burns 18

Rink 4: R Copes 20 S Toy 17

NIPGL DIVISION FOUR

MOSSLEY B 60 (1) ULSTER TRANSPORT B 76 (6)

Rink 1: H Kelly 20 D Madden 13

Rink 2: M Little 15 J McAdams 22

Rink 3: G Hall 8 N Beveridge 17

Rink 4: M Blair 17 B May 24

SHAFTESBURY 84 (6.5) EWARTS B 55 (0.5)

Rink 1: F Simpson 17 I Robinson 17

Rink 2: J Hinds 26 T Holland 11

Rink 3: D Scott 24 A Bailie 11

Rink 4: D McConkey 17 D Smyth 16

CAVEHILL 53 (1) BELMONT C 71 (6)

Rink 1: V Davis 12 D McCullough 24

Rink 2: J Martin 15 A Ferguson 11

Rink 3: M Lambert 12 D Hamilton 15

Rink 4: M Mitchell 14 S Swift 21

FALLS B 56 (1) ALBERT FOUNDRY 66 (6)

Rink 1: N Mullan 9 G Colwell 18

Rink 2: F McCorry 13 R Rodgers 23

Rink 3: P Sloane 12 K Stewart 14

Rink 4: F Graham 22 K Toy 11

NIPGL DIVISION FIVE

CI-KNOCK B 80 (6) WILLOWFIELD B 32 (0)

Rink 1: A Donegan 18 D Hamilton 13

Rink 2: M McLaren 40 K Cochrane 6

Rink 3: R McBride 22 J Graham 13

BELMONT 52 (5) NORTH BELFAST 38 (1)

Rink 1: L Crozier 16 T Johnston 11

Rink 2: K Brown 12 E Totten 14

Rink 3: R McLaughlin 24 I Maxwell 13

NORTHERN IRELAND BOWLING

ASSOCIATION STAIRLIFT SOLUTIONS

DIVISION ONE

BANGOR 115 (7) LISNAGARVEY 55 (0)

Rink 1: K Taylor 31 A McNevinson 8

Rink 2: G Scott 23 McCloughlin 17

Rink 3: M Crawford 34 A Johnston 9

Rink 4: M Shannon 27 A Reilly 21

CURRAN 83 (5) DONAGHADEE 60 (1)

Rink 1: R Gingles 21 D Ball 13

Rink 2: M Lindsay 9 R Humphreys 28

Rink 3: R Wallace 17 C Dorman 8

Rink 4: I Gingles 26 E Kennedy 11

BANBRIDGE 94 (6) WHITEHEAD 70 (1)

Rink 1: G Blakely 21 S Wallace 18

Rink 2: P Cromie 34 J Caldwell 17

Rink 3: K Blakely 22 J Burns sen 17

Rink 4: J Kelly 17 S Moran 18

DONAGHADEE 72 (2) BANBRIDGE 90 (5)

Rink 1: E Kennedy 13 P Cromie 31

Rink 2: R Humphreys 19 K Blakely 30

Rink 3: C Dorman 17 G Blakely 12

Rink 4: D Ball 23 J Kelly 17

DUNDONALD 88 (5.5) LURGAN 63 (1.5)

Rink 1: C Irwin 15 J Gilliland 20

Rink 2: J Frazer 20 R Cregan 20

Rink 3: D McBride 29 H Cosgrove 12

Rink 4: N Larne 24 S McCombes 11

BANGOR 85 (6) CURRAN 67 (1)

Rink 1: G Scott 25 R Wallace 13

Rink 2: M Shannon 22 A Lindsay 15

Rink 3: M Crawford 19 M Lindsey 18

Rink 4: K Taylor 19 I Gingles 21

WHITEHEAD 130 (7) CARRICKFERGUS 39 (0)

Rink 1: S Wallace 36 D Mullan 6

Rink 2: J Caldwell 24 R Anderson 12

Rink 3: C Todd 31 C Mullan 11

Rink 4: S Moran 39 J Boyd 10

DUNDONALD 91 (5) SYDENHAM 66 (2)

Rink 1: D McBride 16 L Carson 18

Rink 2: J Frazer 23 T McClean 18

Rink 3: N Large 18 G McKee 19

Rink 4: C Irwin 34 S McDonald 11

NIBA DIVISION TWO

BETS 87 (6) RATHFRILAND 53 (1)

Rink 1: P Canning 24 J Dobbin 8

Rink 2: J Hagans 21 J Niblock 18

Rink 3: R Beattie 27 B Collom 10

Rink 4: A Neill 15 H Malcomson 17

MARKETHILL 86 (5) ANNALONG 71 (2)

Rink 1: R Hunter 24 J Stevenson 14

Rink 2: S McCall 15 J Chambers 25

Rink 3: J Beattie 14 J McConnell 18

Rink 4: J Robinson 33 N Gordon 14

BESSBROOK 116 (6.5) PORTADOWN 63 (0.5)

Rink 1: M Tyrrell 18 F McCartney 18

Rink 2: D Carroll 30 B Robinson 16

Rink 3: D Paul 40 N Orr 13

Rink 4: J Feehan 28 D Malcomson 16

NORTH DOWN 90 (2) BANBRIDGE B 92 (5)

Rink 1: S Bewley 28 W Stevenson 16

Rink 2: N Swindle 21 B McArdle 18

Rink 3: J McMeekin 20 I Wright 22

Rink 4: R Kayes 21 J Major 36

PORTADOWN 61 (0) ANNALONG 94 (7)

Rink 1: E McCartney 12 N Gordon 30

Rink 2: W Martin 17 J Chambers 18

Rink 3: N Orr 16 J steenson 26

Rink 4: D Malcomson 16 J McConnell 20

NIBA DIVISION THREE A

1ST BALLYMACARETT 72 (2) DROMORE 73 (5)

Rink 1: J Warnock 24 A Malcomson 12

Rink 2: D Cameron 21 R Malcomson 12

Rink 3: R Scott 17 D Graham 24

Rink 4: B McIlnm 10 N Shaw 25

ANTRIM LAWN 82 (4) HOLYWOOD 71 (3)

Rink 1: R McCullough 15 P Douglas 16

Rink 2: R Walker 19 B McCoy 22

Rink 3: T Evans 21 T Roberts 23

Rink 4: M Teer 27 P Getty 10

DIVIS 97 (7) ORMEAU 62 (0)

Rink 1: S Templeton 26 B McMillan 20

Rink 2: W Ward 19 J Hill 17

Rink 3: L Wright 25 R Pauley 17

Rink 4: I Cullen 27 G Porter 8

DONAGHADEE B 82 (5) WARRENPOINT 76 (2)

Rink 1: C Williamson 19 E Loughlin 15

Rink 2: D Williamson 13 S Gibney 20

Rink 3: T Smyth 36 M Waterman 14

Rink 4: T Thompson 14 K Tohill 27

NEWCASTLE 96 (6) 58TH OLD BOYS 45.25 (1)

Rink 1: A McHugh 28 A Robinson 5.25

Rink 2: D Keag 14 C Hill 21

Rink 3: D Scarlett 24 R Noble jnr 8

Rink 4: J Cummings 30 S McFeran 11

HOLYWOOD 91 (5) DONAGHADEE B 79 (2)

Rink 1: P Getty 16 D Williamson 26

Rink 2: P Douglas 19 T Smith 26

Rink 3: B McCoy 26 T Thompson 16

Rink 4: T Roberts 30 C Williamson 11

NIBA DIVISION THREE B

FINAGHY 55 (1.5) LONDONDERRY PARK 64 (5.5)

Rink 1: J Campbell 17 W Sweetlove 17

Rink 2: G Peacock 7 J Marshall 23

Rink 3: G Aston 12 G Kearney 16

Rink 4: T Flack 19 T Dickson 8

NORTHERN IRELAND PROVINCIAL

BOWLING ASSOCIATION

PREMIER DIVISION

DUNLUCE 83 (7) COOKSTOWN 67 (0)

Rink 1: M McKeown 18 M Wilson 17

Rink 2: U McKeeman 24 B Johnston 16

Rink 3: b Kane 21 C Hogg 18

Rink 4: R Kane 20 D McElroy 16

LETTERKENNY 61 (1) PORTRUSH 90 (6)

Rink 1: J Jacob 25 E Curran 22

Rink 2: C Mabon 9 G McCloy 28

Rink 3: C O’Kane 13 R Allen 19

Rink 4: W McGeehan 14 I McClure 21

COLERAINE 97 (7) CITY OF DERRY 60 (0)

Rink 1: R Miller 27 S Donaghy 19

Rink 2: J Calvin 28 L Graham 12

Rink 3: A Irwin 20 J Hamilton 11

Rink 4: V Dallas 22 M Thompson 18

NIPBA DIVISION ONE

LIMAVADY B 88 (6) DUNLUCE B 63 (1)

Rink 1: K Nelson 31 A Clyde 14

Rink 2: C Wylie 21 D Culbertson 13

Rink 3: L Harrison 9 S Wilmot 26

Rink 4: D Moore 27 E Armstrong 10

DUNGIVEN 87 (6) KILREA 64 (1)

Rink 1: A Thompson 20 D McCann 9

Rink 2: J McGlone 22 K McNamee 15

Rink 3: G Mullan 31 I Smyth 17

Rink 4: D McMacken 14 S O’Neill 23

NIPBA DIVISION TWO

OMAGH 61 (1.5) CITY OF DERRY B 82 (5.5)

Rink 1: R Barton 10 T Faulkner 26

Rink 2: J McCutcheon 17 B McHugh 17

Rink 3: T Patton 9 J Weir 26

Rink 4: T Wilson 25 B Duncan 13

BROOKE PARK 82 (5.5) RIADA 57 (1.5)

Rink 1: J Cuthbert 16 J Paul 16

Rink 2: J Hagan 21 S Mullan 10

Rink 3: K McMenamin 31 T Ashfield 10

Rink 4: A Hagan 14 A Quigg 21

NIPBA DIVISION THREE

KILREA B 89 (7) PORTSTEWART 58 (0)

Rink 1: A O’Neill 22 P Fulcher 8

Rink 2: J Hunter 26 G McIntyre 19

Rink 3: W Knight 18 T Wilson 16

Rink 4: H Robb 23 J McConachie 15